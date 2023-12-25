Гимнастка Мельникова назвала Промеса своим любимым футболистом

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике и болельщица «Спартака» Ангелина Мельникова рассказала, за кем больше всех следит в составе красно-белых.

«Нравится, как играет Квинси Промес, могу назвать его самым любимым футболистом. Он быстрый, техничный, забивает! К тому же мы знакомы лично», — приводит «Газета.Ru» слова спортсменки.

В текущем сезоне 31-летний Промес провел 17 матчей в РПЛ, в которых отметился 6 голами и 6 результативными передачами.

«Спартак» завершил первую часть чемпионата на пятом месте в турнирной таблице. Команда набрала 30 очков за 18 туров.