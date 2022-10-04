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Гимнастка Мельникова — о словах Баха: «Непонятно как это будет работать. Мы спортсмены меж двух огней»

Мельникова отреагировала на слова Баха о допуске россиян к международным стартам
Рустам Имамов
Корреспондент
Ангелина Мельникова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова в интервью «СЭ» прокомментировала слова президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха о возможности россиян выступать на международных стартах после политического заявления.

«Я читала об этом. Не знаю если честно как прокомментировать... Такое ощущение, что снова спортсменов делают крайними. Перед нами жесткий ультиматум и непонятно как это будет работать. Мы между двух огней... Со стороны МОК правильнее было выставить более лояльные условия. Потому что спорт — это отдельный мир. Спортсмены... от нас же мало что зависит», — сказала Мельникова.

Отметим, что российские гимнасты не могут выступать на международных стартах как минимум до конца 2022 года.

Томас Бах и&nbsp;Ангелина Мельникова. «Перед нами ставят жесткий ультиматум». Звезда гимнастики Мельникова отвечает Томасу Баху

Ангелина Мельникова
Томас Бах
МОК
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