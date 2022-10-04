Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова в интервью «СЭ» прокомментировала слова президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха о возможности россиян выступать на международных стартах после политического заявления.

«Я читала об этом. Не знаю если честно как прокомментировать... Такое ощущение, что снова спортсменов делают крайними. Перед нами жесткий ультиматум и непонятно как это будет работать. Мы между двух огней... Со стороны МОК правильнее было выставить более лояльные условия. Потому что спорт — это отдельный мир. Спортсмены... от нас же мало что зависит», — сказала Мельникова.

Отметим, что российские гимнасты не могут выступать на международных стартах как минимум до конца 2022 года.