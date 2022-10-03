Гимнастка Мельникова пропустит чемпионат Белоруссии

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова не будет участвовать в предстоящем чемпионате Белоруссии.

«В женской команде на чемпионат Белоруссии планируют поехать все лидеры, за исключением Ангелины Мельниковой, которая возьмет небольшой перерыв, чтобы решить небольшие проблемы со здоровьем. Другие олимпийские чемпионки, Виктория Листунова и Владислава Уразова, в Могилеве планируют выступить. Вместе с ними поедут и молодые спортсменки, которые прекрасно себя зарекомендовали на прошлой неделе на Спартакиаде в Казани», — приводит ТАСС слова старшего тренера сборной России Валентины Родионенко.

В составе мужской сборной России на турнире не выступят олимпийские чемпионы Никита Нагорный и Артур Далалоян. Они сообщили о завершении сезона после окончания Всероссийской спартакиады.

«Не поедет в Могилев и Денис Аблязин, который вынужден был сняться по ходу соревнований в Казани после того, как у него опять появились боли в прооперированной ноге. Другой олимпийский чемпион, Давид Белявский, примет решение об участии в чемпионате Белоруссии после окончания тренировочного сбора, который начнется 9 октября», — добавила Родионенко.

Чемпионат Белоруссии будет проведен в Могилеве с 25 октября по 1 ноября.