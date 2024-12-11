Гимнастка Мельникова рассказала, что хочет попробовать себя в актерстве

Российская гимнастка Ангелина Мельникова призналась, что хотела бы в будущем исполнить главную роль в каком-либо фильме.

«Планирую ли я развиваться в актерской деятельности? Если честно, мне бы хотелось попробовать. Какой бы это был фильм? Я бы доверилась режиссеру — профессионалу, который смог бы подобрать роль именно под меня. Мне кажется, что это важнее, чем мое желание», — цитирует Мельникову «Газета.Ru».

Ранее Мельникова уже исполнила роль второго плана в сериале «Игры», посвященном летним Олимпийским играм 1980 года в Москве. Режиссером выступил Евгений Стычкин.

24-летняя Мельникова является олимпийской чемпионкой 2020 года в командном первенстве, а также абсолютной чемпионкой мира в личном многоборье (2021).