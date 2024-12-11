Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Олимпиада
Главная
Спортивная гимнастика

Сегодня, 17:23

Гимнастка Мельникова рассказала, что хочет попробовать себя в актерстве

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российская гимнастка Ангелина Мельникова призналась, что хотела бы в будущем исполнить главную роль в каком-либо фильме.

«Планирую ли я развиваться в актерской деятельности? Если честно, мне бы хотелось попробовать. Какой бы это был фильм? Я бы доверилась режиссеру — профессионалу, который смог бы подобрать роль именно под меня. Мне кажется, что это важнее, чем мое желание», — цитирует Мельникову «Газета.Ru».

Ранее Мельникова уже исполнила роль второго плана в сериале «Игры», посвященном летним Олимпийским играм 1980 года в Москве. Режиссером выступил Евгений Стычкин.

24-летняя Мельникова является олимпийской чемпионкой 2020 года в командном первенстве, а также абсолютной чемпионкой мира в личном многоборье (2021).

Источник: Газета.Ru
Ангелина Мельникова
Спортивная гимнастика
Читайте также
Россию 25 Ротенберг превратил в СКА. Что ждать от КПК-2024
Наши фигуристы на Олимпиаде — иллюзия. Россию возвращать пока не собираются
Хосеп Гвардиола: жизнь и карьера тренера «Манчестер Сити»
Орбан рассказал о самых опасных неделях конфликта на Украине
Участник «Времени героев» занял должность замминистра инвестиций Подмосковья
МВД накрыло сеть из 300 телефонных мошенников, отправлявших деньги ВСУ
Сегодня
Вчера
Неделя