Мельникова о музыке Чайковского в честь победы на ЧМ: «И сразу становится понятно, что здесь мы не просто так»

Российская гимнастка Ангелина Мельникова рассказала об эмоциях от музыки Чайковского в честь победы на чемпионате мира.

«Чайковский звучал в честь нашей победы и на Олимпийских играх в Токио. Конечно, я вспомнила это, когда эта музыка зазвучала и здесь. Она такая строгая, нагнетающая. И сразу становится понятно, что здесь мы не просто так», — цитирует Мельникову ТАСС.

Мельникова заняла первое место в личном многоборье на чемпионате мира в Джакарте, набрав 55,066 балла по сумме четырех упражнений.

Чемпионат мира стал первым для российских спортсменов после четырехлетнего перерыва. В марте 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских и белорусских гимнастов от турниров под эгидой организации.