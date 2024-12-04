Гимнастка Мельникова рассказала, почему не завершает карьеру

Олимпийская чемпионка Токио-2020 по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала, что помогает ей сохранять мотивацию и не завершать карьеру.

«Я наслаждаюсь гимнастикой, болельщики меня очень сильно поддерживают, и я чувствую их любовь. Сейчас долголетие спортсмена стали ценить не меньше, чем титулы. Это важно, приятно и помогает сохранить мотивацию не завершать карьеру», — приводит слова Мельниковой «Газета.Ru».

На чемпионате России по спортивной гимнастике-2024 Мельникова завоевала золото в многоборье, в вольных упражнениях, на бревне и в опорном прыжке.

На Играх БРИКС 24-летняя спортсменка смогла взять золотую медаль в упражнениях на брусьях, а также серебряную — в опорном прыжке.