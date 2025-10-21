Гимнастка Мельникова вышла в три финала чемпионата мира в Джакарте

21 октября, 17:21
Российская гимнастка Ангелина Мельникова квалифицировалась в три финала чемпионата мира по спортивной гимнастике в Индонезии.
25-летняя спортсменка выступит в финалах в многоборье, опорном прыжке и упражнениях на брусьях.
Также в финалы пробились Людмила Рощина (многоборье), Анна Калмыкова (опорный прыжок) и Лейла Васильева (упражнения на брусьях).
В финалах по вольным упражнениям и упражнениям на бревне не будет российских спортсменок.
Чемпионат мира по спортивной гимнастике в Джакарте проходит с 19 по 25 октября.
Горын
Нейтральная с белым флагом без гимна, без роду без племени-российская? Заздравин у психиатра давно был?
