Гимнастка Мельникова заявила, что берет паузу в соревнованиях, чтобы поправить здоровье

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова в интервью «СЭ» рассказала о своих дальнейших планах.

«Мне надо отдохнуть, поправить здоровье. Есть небольшая проблема с ногой, поэтому буду лечиться. Здоровье для меня на первом месте, потому что только здоровая я и могу показывать должный уровень своей гимнастики. Постараемся решить проблему с ногой, но долгий перерыв в целом не планирую. Буду продолжать тренироваться, смотреть как развивается ситуация с допуском на международные соревнования. Очень все надеемся, что найдется какой-то компромисс, потому что так как сейчас... Честно скажу, тяжело. Тяжело находится в такой обстановке, готовиться, соревноваться», — сказала Мельникова.

Отметим, что дальше в календаре у российских гимнастов планируются соревнования в Беларуси.