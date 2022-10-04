Гимнастка Мельникова заявила, что готова выступать под нейтральным флагом

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова в интервью «СЭ» рассказала о возможности вернуться на международную арену под нейтральным статусом.

«Все зависит от того насколько в других видах спорта долгая карьера. Если у вас есть десятки лет, то вы можете ставить жесткие условия и ждать. У нас есть короткий период, два-три года, когда ты на своем пике возможностей. Его упустить — и все. Работа всей жизни в никуда. Поэтому не ехать на соревнования, потому что тебя не допустили с флагом как по мне странно. Двоякое чувство вызывают такие заявления. В принципе, мы уже привыкли выступать под нейтральным флагом. Поэтому, не знаю...

Наверное, лучше все-таки хоть как-то, но выступать... Эх, знаете, такая тяжелая участь нам досталась! Помимо того, что мы и так выступали долго без флага, сейчас новая напасть. И этому нет конца. Сложно даже отвечать на вопрос, поскольку сам не понимаешь, что происходит", — сказала Мельникова.

Отметим, что российские гимнасты не могут выступать на международных стартах как минимум до конца 2022 года.