Гимнастка Мельникова заявила, что пострадала за честность после критики питания на базе

15 марта, 10:04
Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова подверглась критике за свои слова о питании на федеральной базе «Озеро Круглое».
«Я за честность всегда, и мне за мою честность иногда прилетает», — цитирует Мельникову ТАСС.
Ранее олимпийская чемпионка в соцсетях пожаловалась на питание на базе.
Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что 23-летняя спортсменка преувеличивает.
Тренер согласилась, что к питанию есть определенные претензии, но они исправляются, а отдельно для Мельниковой никто готовить не будет.