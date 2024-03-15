Гимнастка Мельникова заявила, что пострадала за честность после критики питания на базе

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова подверглась критике за свои слова о питании на федеральной базе «Озеро Круглое».

«Я за честность всегда, и мне за мою честность иногда прилетает», — цитирует Мельникову ТАСС.

Ранее олимпийская чемпионка в соцсетях пожаловалась на питание на базе.

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что 23-летняя спортсменка преувеличивает.

Тренер согласилась, что к питанию есть определенные претензии, но они исправляются, а отдельно для Мельниковой никто готовить не будет.