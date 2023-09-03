Гимнастка Мельникова заявила, что вопрос допуска на Олимпиаду не повлияет на ее карьеру

Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова заявила, что намерена продолжать карьеру в спортивной гимнастике до тех пор, пока будет желание выступать и радовать зрителей.

«Пока я не скажу, что мне захочется закончить для себя гимнастику. Все-таки эмоции, которые я получаю здесь на арене, они бесценны и очень нужны мне. Я предана спорту и чувствую ответственность на себе за детишек, которые на меня равняются и смотрят на меня. Мне нравится вдохновлять детей и буду продолжать выступать, пока могу», — цитирует Мельникову ТАСС.

2 сентября Мельникова одержала победу в соревнованиях в опорном прыжке на Кубке России по спортивной гимнастике.

В марте 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в турнирах под своей эгидой. 28 марта исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям рассмотреть возможность допуска россиян и белорусов на соревнования в нейтральном статусе.

Олимпиада-2024 в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.