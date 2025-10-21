Гимнастка Рощина заявила, что получила адреналин от участия в чемпионате мира

Российская гимнастка Людмила Рощина поделилась эмоциями от выступления на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в Джакарте (Индонезия).

Спортсменка пробилась в финал многоборья.

«Да, волнение присутствовало, все-таки это мой первый чемпионат мира. Но, с другой стороны, ощущения очень классные, был адреналин. Но получилось как получилось. В финале многоборья я постараюсь все свои сегодняшние ошибки исправить. В финалы в отдельных видах я не попала. Не очень довольна своим выступлением. Завтра тренировка, буду исправлять все», — приводит ТАСС слова Рощиной.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике в Джакарте проходит с 19 по 25 октября.