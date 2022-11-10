Гимнастка Семухина успешно перенесла операцию на колене

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что гимнастка Арина Семухина успешно перенесла операцию на колене.

Спортсменка получила серьезную травму на соревнованиях в Белоруссии в результате неудачного приземления после опорного прыжка. У 17-летней россиянки выявили вывих коленного сустава и перелом надмыщелка.

«Семухиной сделали операцию, которая прошла успешно. Она пробудет на базе сборной «Озеро Круглое» два-три дня, после чего поедет восстанавливаться домой в Тюмень. Мы продолжаем рассчитывать на нее. О том, как быстро Арина вернется в строй, пока сложно говорить, все будет зависеть от ее характера», — приводит ТАСС слова Родионенко.

Семухина входит в основной состав сборной России, она является серебряным призером чемпионата страны.