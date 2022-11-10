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10 ноября, 11:15

Гимнастка Семухина успешно перенесла операцию на колене

Иван Торопцев
Корреспондент
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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что гимнастка Арина Семухина успешно перенесла операцию на колене.

Спортсменка получила серьезную травму на соревнованиях в Белоруссии в результате неудачного приземления после опорного прыжка. У 17-летней россиянки выявили вывих коленного сустава и перелом надмыщелка.

«Семухиной сделали операцию, которая прошла успешно. Она пробудет на базе сборной «Озеро Круглое» два-три дня, после чего поедет восстанавливаться домой в Тюмень. Мы продолжаем рассчитывать на нее. О том, как быстро Арина вернется в строй, пока сложно говорить, все будет зависеть от ее характера», — приводит ТАСС слова Родионенко.

Семухина входит в основной состав сборной России, она является серебряным призером чемпионата страны.

Источник: https://tass.ru/sport/16287895
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