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Сегодня, 19:13

Гимнастка Ворона продолжает восстанавливаться после травмы колена

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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что российская гимнастка Яна Ворона продолжает восстанавливаться от травмы колена.

«Ворона восстанавливается, у нее была очень серьезная травма колена. Сейчас ситуация стала гораздо лучше, но для полного восстановления должно пройти время. Вороне придется непросто после возвращения, потому что молодые гимнастки поджимают. Все будет зависеть от ее характера», — приводит ТАСС слова Родионенко.

В марте 2023 года на чемпионате России в Казани 18-летняя спортсменка впервые в карьере стала чемпионкой страны в упражнениях на бревне. Также она смогла завоевать медали в вольных упражнениях и на брусьях.

Источник: ТАСС
Сборная России по спортивной гимнастике
Яна Ворона
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