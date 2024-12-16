Гимнастки Мельникова и Листунова планируют выступать в нейтральном статусе

Старший тренер национальной команды по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что победительницы командного турнира на Олимпийских играх в Токио Ангелина Мельникова и Виктория Листунова намерены получить нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях.

«Листунова и Мельникова приняли решение выступать в нейтральном статусе, возвращение другой олимпийской чемпионки Владиславы Уразовой в гимнастику после тяжелой травмы находится под большим вопросом. Что касается Никиты Нагорного, Артура Далалояна и Давида Белявского, то они не пока не извещали тренеров о желании выступать нейтралами», — рассказала Родионенко ТАСС.

24-летняя Мельникова завоевала золото в командном первенстве на Олимпийских играх в Токио. Кроме того, она выиграла бронзовые медали в личном многоборье и вольных упражнениях. В 2016 году в Рио-де-Жанейро спортсменка получила серебро Олимпиады. В 2021 году она стала абсолютной чемпионкой мира. Листуновой 19 лет. Она победила на чемпионате Европы 2021 года в личном многоборье.

Международная федерация гимнастики (FIG) разрешила российским и белорусским гимнастам выступать на турнирах под своей эгидой с 1 января 2024 года при условии получения специальных допусков, а также без флага и гимна своих стран.