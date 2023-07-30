Гимнасты Белявский, Далалоян и Нагорный продолжают готовиться к Кубку России в Сочи

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что олимпийские чемпионы Давид Белявский, Никита Нагорный и Артур Далалоян приняли участие в контрольной тренировке. Спортсмены продолжают готовиться к Кубку России в Сочи.

«Все у нас нормально, все готовятся к Кубку России, уровень готовности у спортсменов разный. В середине недели была контрольная тренировка, которая получилась очень сложной. Нашим олимпийским чемпионам Давиду Белявскому, Никите Нагорному и Артуру Далалояну пришлось очень тяжело. Но ничего, у них еще есть время до старта», — цитирует Родионенко ТАСС.

Кубок России по спортивной гимнастике пройдет в Сочи с 30 августа по 3 сентября.