Гимнасты из Белоруссии примут участие в апрельском чемпионате России в Казани

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что сборная Белоруссии по спортивной гимнастике примет участие в чемпионате России, который пройдет с 8 по 12 марта в Казани.

«Чемпионат страны в Казани носит статус открытого, поэтому в нем могут принимать участие не только россияне. На соревнованиях планирует выступить сборная Белоруссии. Мужская команда тренируется вместе с нашей на сборе на «Озере Круглом», женская приедет сразу в Казань», — приводит слова Родионенко ТАСС.

Белорусские гимнасты ранее выступили на Кубке России, который проходил в июле 2022 год в Калуге. Сборная России в конце октября принимала участие в открытом чемпионате Белоруссии, проходившем в Могилеве.