Глава ФСГР Титов назвал главные события 2022 года для спортивной гимнастики в России

Глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов в комментарии для «СЭ» подвел итоги 2022 года.

«Год был сложный. Мы были лишены соревновательной практики. Понимая, что она нужна, мы смогли провести соревнования в открытой форме — Кубок России, куда пригласили белорусских спортсменов. И Кубок Воронина, где участвовали семь стран. Это очень важно.

Еще один важный момент — это Спартакиада. Это новый формат для нашей страны. Но все новое — это хорошо забытое старое. Спартакиада сильнейших дала толчок для развития спорта. И еще один важный момент — мы сильно расширили такую форму проведения детских соревнований, как Лига гимнастики. Мы считаем, что ее надо продолжать, развивать», — сказал Титов «СЭ».