Глава НОК Украины Гутцайт раскритиковал гимнаста Ковтуна за смену гражданства

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Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт заявил, что огорчен решением гимнаста Ильи Ковтуна сменить спортивное гражданство.
Ранее стало известно, что 21-летний украинец подал заявку на получение гражданства Хорватии. Он уже три года живет и тренируется в Осиеке.
«Я, честно говоря, огорчен по такому поводу, потому что это абсолютно для меня неприемлемо», — цитирует Гутцайта РИА Новости со ссылкой на Tribuna.ua.
Он отметил, что есть много спортсменов, которые также живут и тренируются за границей, но они не рассуждают о смене гражданства.
«Когда спортсмены меняют гражданство, к этому не очень хорошо относятся по жизни. А во время боевых действий, я считаю, это вообще нехороший поступок», — добавил глава НОК.
Ковтун стал серебряным призером Олимпийских игр 2024 года. Также он двукратный призер чемпионатов мира и четырехкратный чемпион Европы.