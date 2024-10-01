Глава РЖД Белозеров избран президентом объединенной федерации гимнастики России

Глава РЖД Олег Белозеров избран первым президентом объединенной федерации гимнастики России, сообщает РИА Новости Спорт.

Решение принято во вторник после голосования на отчетно-выборной конференции Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) в Москве.

Организация создана на базе Федерации спортивной гимнастики России после объединения ее со Всероссийской федерацией художественной гимнастики, Федерацией прыжков на батуте России, Федерацией спортивной акробатики России и Всероссийской федерацией спортивной аэробики.