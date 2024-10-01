Глава РЖД Белозеров избран президентом объединенной федерации гимнастики России

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Глава РЖД Олег Белозеров избран первым президентом объединенной федерации гимнастики России, сообщает РИА Новости Спорт.
Решение принято во вторник после голосования на отчетно-выборной конференции Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) в Москве.
Организация создана на базе Федерации спортивной гимнастики России после объединения ее со Всероссийской федерацией художественной гимнастики, Федерацией прыжков на батуте России, Федерацией спортивной акробатики России и Всероссийской федерацией спортивной аэробики.