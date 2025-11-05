Видео
Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андреев прокомментировал недопуск израильских гимнастов на ЧМ-2025

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Дмитрий Андреев прокомментировал «СЭ» ситуацию с недопуском израильских гимнастов на ЧМ в Индонезии.

«Мы никак не можем реагировать на эту историю. Мы в этом живем достаточно долгое время. Конечно, очень обидно за спортсменов. МОК заступился за них так, как не заступался за нас? Это тематика, которая не относится конкретно к нам. У меня эмоции только одни: мы волнуемся за спортсменов. За любых, кто бы то ни был. Мы сами ощутили данную ситуацию на себе. Жаль за тех детей, спортсменов, которые с детства тренируются не выходя из зала, а их лишают возможности показать свои результаты на международной арене», — сказал Андреев «СЭ» в кулуарах форума «Россия — спортивная держава».

Сборная Израиля была среди участников чемпионата мира по спортивной гимнастике. Он проходил с 19 по 25 октября в Джакарте. В июле Федерация гимнастики Израиля (IGF) заявила, что получила гарантии от индонезийских властей о допуске команды к соревнованиям, однако позже правительство Индонезии отказало израильским гимнастам в визах.

Сборная России по спортивной гимнастике
Спортивная гимнастика
