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Сегодня, 16:20

Главный тренер сборной России выразила надежду на справедливость перед заседанием МОК по вопросу участия россиян на Играх в Париже

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко в комментарии «СЭ» рассказала о своих ожиданиях перед возможным решением Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросу участия спортсменов из России и Белоруссии на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Ранее МОК выразил позицию по поводу допуска россиян и белорусов, не поддерживающих открыто вооруженные конфликты под нейтральным статусом.

«29 марта будет заседание Международного олимпийского комитета, и все решится окончательно. Мы всегда надеемся на справедливость. Но надежда тает с каждым днем, потому что мы получаем сообщения, что протестуют страны. Поступают письма и в МОК, и в Международную федерацию гимнастики — просят не допускать Россию. Там не только политический вопрос. Там вопрос конкуренции, сами понимаете. Убрать сильную команду. Некоторые хотят так.

Без России Олимпиада неполноценная? Только вот они так не считают. Это мы считаем, что неполноценные. Мы провели анализ чемпионата мира 2022 года и нашего последнего старта в прошлом году — Спартакиады. Наши девчонки с большим отрывом выигрывают чемпионат мира, если сравнивать их оценки и наши оценки. Мальчишки, к сожалению, проиграли японцам. Но это без Далалояна. Он не выступал», — приводит слова Родионенко корреспондент «СЭ».

Отметим, что ранее руководство федерации спортивной гимнастики России объявило об отсутствии планов по переходу в азиатские спортивные союзы.

Спортивная гимнастика
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