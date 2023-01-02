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Сегодня, 17:42

Губернатор Калужской области оплатит судебные издержки гимнаста Куляка

Ана Горшкова
Корреспондент
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Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что оплатит судебные издержки российского гимнаста Ивана Куляка.

6 марта Куляк вышел на церемонию награждения на этапе Кубка мира в Дохе (Катар) с изображением буквы Z на форме. Международная дисциплинарная комиссия обязала гимнаста выплатить 2 тысяч швейцарских франков в счет судебных издержек.

«Решением международной Дисциплинарной комиссии Иван должен выплатить 2000 швейцарских франков в счет судебных издержек. Когда встречались с Иваном в мае прошлого года, сказал, что готов оплатить эти издержки. Счет Ивану пришел в конце декабря, в ближайшее время оплачу его из личных средств», — написал Шапша в своем Telegram-канале.

В мае дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) дисквалифицировала спортсмена на один год — до 16 мая 2023 года. Также Куляк был лишен бронзовой медали этапа Кубка мира в Дохе за соревнования в параллельных брусьях и денежного вознаграждения в размере 500 швейцарских франков.

Источник: https://t.me/Shapsha_VV/7923
Спортивная гимнастика
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