Спортивная гимнастика

23 октября, 18:10

Губерниев назвал победу Мельниковой на ЧМ одной из главных в российском спорте за последнее десятилетие

Константин Белов
Корреспондент
Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу Ангелины Мельниковой в многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в Джакарте (Индонезия).

Спортсменка набрала 55,066 балла и заняла первое место. Второй стала американка Лиэн Вон (54,966), на третьей строчке — китаянка Чжан Цинъин (54,633).

«Выиграть вновь звание абсолютной чемпионки мира через годы после отстранения, вернуть феноменальную форму может только выдающаяся спортсменка. Ангелина вписала себя в фонд наших гениальных гимнасток. На абсолютное первенство мира способны только лучшие из лучших, боги среди богов. Я восхищаюсь Ангелиной. Это огромная победа российского спорта, может быть, одна из главных за последнее десятилетие», — сказал Губерниев «СЭ».

25-летняя Мельникова стала 2-кратной чемпионкой мира. Ранее она выигрывала золото в многоборье на ЧМ-2021 в Китакюсю (Япония).

Чемпионат мира по спортивной гимнастике в Джакарте проходит с 19 по 25 октября. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

Ангелина Мельникова.Мельникова — королева! Россиянка вернула титул абсолютной чемпионки мира

  • petrovich56

    Недогребец с биатлона...

    25.10.2025

  • petrovich56

    На Митяя всегда похер...

    23.10.2025

  • marchela13

    Это чучело огородное.

    23.10.2025

  • Морская свинка_1979

    А Губерниев это кто ?

    23.10.2025

    Сборная России по спортивной гимнастике
    Ангелина Мельникова
    Дмитрий Губерниев
