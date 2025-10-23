Хоркина — о победе Мельниковой на чемпионате мира: «Это стимул для всех наших спортсменов, показатель, что мы делаем все правильно»

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина в комментарии для «СЭ» отреагировала на победу Ангелины Мельниковой в многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в Джакарте (Индонезия).

Спортсменка набрала 55,066 балла и заняла первое место. Второй стала американка Лиэн Вон (54,966), на третьей строчке — китаянка Чжан Цинъин (54,633).

«Красавица наша! Такой подарок на 25 октября, на Всероссийский день гимнастики. Это стимул для всех наших спортсменов, показатель, что мы делаем все правильно. Когда пришло время, мы раз — и победили. Опыт Ангелины помог ей выполнить все без ошибок. Это ключевой фактор. Она очень хорошо была готова к турниру. Ангелина стала двукратной абсолютной чемпионкой мира. Она сравнялась с Ларисой Латыниной, но еще меня не догнала, а я ей от всей души этого желаю. Так держать!» — сказал Хоркина «СЭ».

25-летняя Мельникова стала 2-кратной чемпионкой мира. Ранее она выигрывала золото в многоборье на ЧМ-2021 в Китакюсю (Япония).

Чемпионат мира по спортивной гимнастике в Джакарте проходит с 19 по 25 октября. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.