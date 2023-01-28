Хоркина: «Я жду решения по допуску россиян до Игр завтра, а лучше — сегодня, все остальное — болтовня»

Двукратная чемпионка Олимпийских игр по спортивной гимнастике Светлана Хоркина критически высказалась о заявлении президента МОК Томаса Баха о возможном участии российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде-2024.

«Для меня ничего ровным счетом от заявления Баха не изменилось, — приводит «Газета.Ru» слова Хоркиной. — Для меня важно, чтобы завтра приняли решение — а лучше сегодня — все международные федерации в летних видах спорта. Чтобы наши спортсмены выступили на соревнованиях, завоевали лицензии — а они завоюют, сто процентов, я не сомневаюсь в наших ребятах и девчатах, — вот это решение, вот это заявление. А все остальное меня вообще не тревожит никак».

«Бах «переобувается»? Нет. Решения нет. Если бы он хотя бы сказал: «рекомендую всем международным федерациям допустить россиян и белорусов до выступлений, потому что Олимпийские игры без них не Олимпийские игры», вот это я понимаю. А пока я не чувствую никаких изменений и «переобувания». Нужны конкретные шаги, и тогда можно говорить о чем-то. А сейчас — просто болтовня», — добавила Хоркина.