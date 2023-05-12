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Сегодня, 11:20

Исполком Международной федерации гимнастики отложил вопрос по допуску российских спортсменов на июль

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов прокомментировал корреспонденту «СЭ» решение исполкома Международной федерации гимнастики (FIG) оставить в силе отстранение российских спортсменов.

«Там принято не такое решение. Вопрос принятия решения о допуске перенесли на июль. Как следствие, санкции оставили в силе. Сейчас непонятно, как определять статус нейтральности у спортсменов, поэтому были проигнорированы рекомендации МОК», — сказал Титов «СЭ».

Ранее в FIG заявили, что могут пересмотреть санкции против россиян после новых рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).

По итогам заседания исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать к турнирам атлетов, которые связаны с вооруженными силами и органами безопасности.

Также команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

МОК
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