Исполком Международной федерации гимнастики отложил вопрос по допуску российских спортсменов на июль

Сегодня, 11:20
Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов прокомментировал корреспонденту «СЭ» решение исполкома Международной федерации гимнастики (FIG) оставить в силе отстранение российских спортсменов.
«Там принято не такое решение. Вопрос принятия решения о допуске перенесли на июль. Как следствие, санкции оставили в силе. Сейчас непонятно, как определять статус нейтральности у спортсменов, поэтому были проигнорированы рекомендации МОК», — сказал Титов «СЭ».
Ранее в FIG заявили, что могут пересмотреть санкции против россиян после новых рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).
По итогам заседания исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать к турнирам атлетов, которые связаны с вооруженными силами и органами безопасности.
Также команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.