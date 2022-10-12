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Сегодня, 15:46

Италия бойкотирует конгресс Международной федерации гимнастики из-за участия России

Иван Торопцев
Корреспондент

Итальянская федерация гимнастики (FGI) бойкотирует конгресс Международной федерации гимнастики (FIG) в Стамбуле из-за участия в нем представителей России и Белоруссии.

«Итальянская федерация гимнастики поддерживает линию, принятую другими европейскими федерациями с одобрения Олимпийского комитета Италии. В качестве знака солидарности с Украинской федерацией гимнастики FGI заявляет, что не примет участия в 84-м конгрессе FIG», — приводит ТАСС со ссылкой на Inside the Games текст заявления FIG.

Конгресс Международной федерации гимнастики пройдет в Стамбуле с 11 по 12 ноября. Изначально мероприятие должно было состояться в Норвегии, однако страна отказалась от проведения конгресса из-за рекомендаций Норвежского олимпийского комитета и министерства культуры Норвегии не приглашать официальных лиц и делегатов из России и Белоруссии.

Италия стала шестой страной, объявившей о бойкоте конгресса FIG. До этого от участия в конгрессе отказались Норвегия, Украина, Польша, Эстония и Литва.

Источник: https://tass.ru/sport/16031247
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