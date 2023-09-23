Канада внесла в санкционный список гимнаста Нагорного

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный попал в санкционный список Канады, сообщается на официальном сайте правительства страны.

Всего в санкционный список было добавлено 42 физических и 21 юридическое лицо.

Ранее Нагорный сообщил, что намерен пропустить ближайшие сборы национальной команды.

26-летний спортсмен является олимпийским чемпионом Токио?2020, трехкратным чемпионом мира и многократным чемпион Европы. Нагорный также является начальником главного штаба всероссийского военно?патриотического общественного движения «Юнармия».