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Спортивная гимнастика

Сегодня, 08:20

Клименко оценил уровень международных стартов в отсутствие российских гимнастов

Камила Абдурахманова
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Тренер Владимир Клименко поделился мнением о том, что невозможность участия в международных стартах негативно отражается в первую очередь на самих российских гимнастах и их тренерах.

«Никто из зарубежных гимнастов не снизил к себе требований после того, как узнал, что за олимпийские медали в Париже не смогут биться победители командных турниров Игр-2020 в Токио. Уровень мировой гимнастики растет год от года, и отсутствие даже такой великой страны, как Россия, на международных стартах не является ощутимой потерей.

От пропуска международных стартов страдают в первую очередь российские гимнасты. Причем то же самое можно сказать и о представителях других видов спорта», — приводит слова Клименко ТАСС.

Международная федерация гимнастики разрешила российским и белорусским гимнастам выступать на турнирах под своей эгидой с 1 января 2024 года при условии получения специальных допусков, а также без флага и гимна своих стран. Члены сборной России по спортивной гимнастике отказались от предложения международной федерации выступать в нейтральном статусе, поэтому лишились возможности отобраться на Олимпиаду в Париже.

Источник: ТАСС
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