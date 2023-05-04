Колоскова рассказала, как олимпийский чемпион Нагорный пробовал себя в роли чирлидера

Капитан «Сенатора» и сборной России по чирлидингу Елизавета Колоскова рассказала, как гимнаст Никита Нагорный пробовал себя в роли чирлидера.

«Я писала Никите еще в тот момент, когда был не таким медийным, может в году 2017-м, и предлагала обмен спортом. Он так и не ответил! Мы открывали однажды Кубок Воронина — глядя на нашу акробатику он, наверное, плакать хотел, но все остальное, конечно, гимнастов поражает. Но Никита, я знаю, пробовал поднимать наших девочек-флаеров. Ему было тяжело, но в итоге понравилось», — приводит «Газета.Ru» слова Колосковой.

26-летний Нагорный является олимпийским чемпионом, трехкратным чемпионом мира и восьмикратным чемпионом Европы по спортивной гимнастике.