КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Спортивная гимнастика
Новости
Олимпиада
Главная
Спортивная гимнастика

Сегодня, 20:09

Колоскова рассказала, как олимпийский чемпион Нагорный пробовал себя в роли чирлидера

Алина Савинова
Telegram Дзен

Капитан «Сенатора» и сборной России по чирлидингу Елизавета Колоскова рассказала, как гимнаст Никита Нагорный пробовал себя в роли чирлидера.

«Я писала Никите еще в тот момент, когда был не таким медийным, может в году 2017-м, и предлагала обмен спортом. Он так и не ответил! Мы открывали однажды Кубок Воронина — глядя на нашу акробатику он, наверное, плакать хотел, но все остальное, конечно, гимнастов поражает. Но Никита, я знаю, пробовал поднимать наших девочек-флаеров. Ему было тяжело, но в итоге понравилось», — приводит «Газета.Ru» слова Колосковой.

26-летний Нагорный является олимпийским чемпионом, трехкратным чемпионом мира и восьмикратным чемпионом Европы по спортивной гимнастике.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/05/04/20362742.shtml
Никита Нагорный
0
Читайте также
Фуркад снова защищает русских. С ним солидарна даже велогонщица из Польши
«Они все подневольные люди». Наших лыжников больше не пускают на заседания FIS
Вячеслава Зайцева похоронили в подмосковном Щелково
Захарова назвала заявления Зеленского в МУС бредом
Полиция ФРГ начала расследование утечки информации о визите Зеленского в Берлин
Песков рассказал о разрушениях после атаки беспилотников на Кремль
Популярное видео
Дарья Нагорная: Porsche от Никиты / Клип с Криштиану / Кино с Асмус / Свой салон красоты
Кубок Воронина в гостях
Виталий Мутко верит в сборную по спортивной гимнастике
Два новых главных тренера в КХЛ
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Еще двое уезжают в НХЛ
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
Четыре хоккеиста КХЛ уехали в Америку
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
Гусев ушел из СКА. День с Алексеем Шевченко
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вальядолид» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
ЦСКА — обладатель Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Умер девятикратный чемпион мира по спортивной гимнастике Юрий Королев