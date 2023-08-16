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Сегодня, 13:33

Куляк после дисквалификации выступит на Кубке России по спортивной гимнастике

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала, что гимнаст Иван Куляк примет участие в Кубке России.

«У Ивана закончилась дисквалификация, он выступит на Кубке России на всех снарядах. У него хорошие брусья, и на этом снаряде он может попробовать побороться за высокие места. Но конкуренция на брусьях очень серьезная», — приводит слова Родионенко ТАСС.

Куляк был дисквалифицирован в прошлом году за то, что вышел на церемонию награждения Кубка мира с буквой Z, изображенной на форме.

Кубок России по спортивной гимнастике состоися в Сочи с 30 августа по 3 сентября.

Источник: ТАСС
Спортивная гимнастика
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