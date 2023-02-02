Лариса Латынина рассказала о состоянии своего здоровья

Девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина рассказала о том, как чувствует себя.

«Со мной все хорошо, заканчиваю обследования. Чувствую себя бодро, не жалуюсь на какие-либо недомогания. Не стоит переживать за мое здоровье, оно в надежных руках. Про выписку пока ничего не говорили. Но в ближайшее время меня, скорее всего, не выпишут», — сказала Латынина Sport24.

О госпитализации 88-летней спортсменки стало известно 30 декабря. Сообщалось, что у нее инфаркт.