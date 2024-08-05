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Спортивная гимнастика

Сегодня, 17:05

Лариса Латынина сообщила, что идет на поправку после падения

Зарина Халимхонова
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Девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина в комментарии для «СЭ» сообщила, что идет на поправку.

Ранее МК сообщал, что легендарная советская гимнастка получила травму во время визита к врачу. 89-летняя женщина упала и повредила спину.

«Сейчас в больничном центре. Иду на поправку. В целом чувствую себя хорошо. Не знаю, как долго буду здесь находиться», — сказала Латынина «СЭ».

Латынина — советская гимнастка. Она является 9-кратной олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике — это мировой рекорд как среди женщин, так и среди мужчин.

Лариса Латынина
Спортивная гимнастика
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