Лариса Латынина сообщила, что идет на поправку после падения

Девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина в комментарии для «СЭ» сообщила, что идет на поправку.

Ранее МК сообщал, что легендарная советская гимнастка получила травму во время визита к врачу. 89-летняя женщина упала и повредила спину.

«Сейчас в больничном центре. Иду на поправку. В целом чувствую себя хорошо. Не знаю, как долго буду здесь находиться», — сказала Латынина «СЭ».

Латынина — советская гимнастка. Она является 9-кратной олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике — это мировой рекорд как среди женщин, так и среди мужчин.