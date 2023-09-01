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Сегодня, 12:05

Листунова надеется выступить на Олимпиаде-2024 в Париже

Сергей Разин
корреспондент
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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Виктория Листунова поделилась мнением о возможном участии на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Ждем допуска, надежда умирает последней, ждем до победного. Очень хочется надеяться, что нам предложат выступать на международных стартах на приемлемых условиях. Те критерии, которые предъявляют российским спортсменам из некоторых других видов спорта, мягко говоря, неприемлемые», — приводит слова Листуновой ТАСС.

В марте 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в турнирах под своей эгидой. 28 марта исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям рассмотреть возможность допуска россиян и белорусов на соревнования в нейтральном статусе.

Олимпиада-2024 в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.

Источник: https://tass.ru/sport/18634247
Олимпиада
Виктория Листунова
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