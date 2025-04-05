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Спортивная гимнастика

5 апреля, 15:22

Листунова назвала ценной поддержкой решение россиян отказаться от участия в турнирах FIG

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Олимпийская чемпионка Виктория Листунова поблагодарила российских гимнастов за решение отказаться от выступлений на турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG).

Олег Белозеров и&nbsp;Моринари Ватанабэ.«Будем добиваться пересмотра дискриминационных правил». Российские гимнасты отказались участвовать в международных соревнованиях

Ранее в субботу Федерация гимнастики России объявила, что спортсмены решили отказаться от выступления на турнирах FIG из-за многочисленных необоснованных и предвзятых отказов специального комитета организации в допуске на соревнования.

«Я благодарна команде за принятое решение, это очень ценно, когда вся команда так поддерживает тех, кого лишили шанса выступить на ближайших соревнованиях, — приводит ТАСС слова Листуновой со ссылкой на пресс-службу ФГР. — Я уверена, что, объединившись, мы стали только сильнее».

19-летняя спортсменка не получила нейтральный статус — по словам ее тренера Ольги Петровичевой, из-за выложенных в интернете открыток ко Дню Победы с изображением георгиевской ленты.

Источник: ТАСС
Виктория Листунова
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