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Спортивная гимнастика

Сегодня, 12:01

Листунова — о возвращении в спорт после травмы: «Я очень рада, что смогла с чего-то начать, для меня это и было самое сложное»

Даниил Аршавский
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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Виктория Листунова рассказала, что ей тяжело далось возвращение в спорт на Кубке Воронина после перенесенной травмы позвоночника.

Спортсменка заняла 4-е место в личном многоборье на Кубке Воронина, показав результат 55,000 балла.

«Я пока не успела подготовить до конца программу, у меня еще неполная база и неполная сложность. Но я очень рада, что смогла с чего-то начать. Для меня, пожалуй, это и было самое сложное. Посмотрим, как сложится дальше, надеюсь, что все будет лучше, без каких-либо проблем», — цитирует Листунову ТАСС.

19-летняя гимнастка повредила спину в начале 2024 года, после чего она продолжила выступать, находясь в процессе восстановления. Листунова пропустила июньские Игры БРИКС в Казани и Кубок России в Новосибирске.

Источник: ТАСС
Виктория Листунова
Спортивная гимнастика
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