0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Спортивная гимнастика
Новости
Олимпиада
Главная
Спортивная гимнастика

Сегодня, 16:54

Листунова — об ошибках на бревне: «Хотела поставить точку, а дальше перестаралась»

Листунова прокомментировала ошибки на бревне на чемпионате России в Казани
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Telegram Дзен

Олимпийская чемпионка Виктория Листунова прокомментировала свое выступление на чемпионате России в Казани.

«Чемпионат думаю скорее успешный. Общие итоги завтра только смогу подвести. Завтра у меня еще опорный прыжок и брусья. Понятно, что не получилось сегодня — это бревно. Но я его комментировать не хочу. Вроде бы все шло хорошо, хотела поставить точку, а дальше от сильного желания, старания... Очень хотела все сделать, сильно оттолкнулась. Предыдущие два дня я не так сильно отталкивалась. Тренер мне тоже сказала, что возможно я слишком высоко сделала. Но даже не знаю, как получилось так получилось.

Анализировали конечно после первого дня, когда тоже были проблемы на бревне. Но ошибки были разного рода. Исправляются они через тренировки, через соревнования. Вроде бы тренировала, тренировала, а приезжаю на соревнования и как-то все сыграло на мне. Новая программа, все вместе. Будем работать, чтобы такого больше не было», — сказала Листунова.

У Листуновой золото в командных соревнованиях, в личном многоборье и вольных упражнениях. В финале соревнований на бревне она заняла предпоследнее место.

Виктория Листунова
0
Читайте также
Уимблдон требует у наших теннисистов письменных гарантий для допуска. Законно ли это?
ВВС отстранила от эфира комментатора Гари Линекера
В ЛНР заявили о переброске ВСУ 100 необученных мобилизованных под Кременную
Экс-разведчик США Риттер предрек поражение Украины летом 2023 года
В США предупредили о третьей мировой войне из-за введения войск НАТО на Украину
Военнослужащие «сходу» взяли четыре опорных пункта боевиков
Популярное видео
Дарья Нагорная: Porsche от Никиты / Клип с Криштиану / Кино с Асмус / Свой салон красоты
Кубок Воронина в гостях
Виталий Мутко верит в сборную по спортивной гимнастике
«Сибирь» завершила сезон
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Капризов выбыл на месяц
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Бетис»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фрайбург»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Севилья» — «Фенербахче»: Лига Европы, видеообзор матча
«Байер» — «Ференцварош»: Лига Европы, видеообзор матча
«Рома» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, видеообзор матча
«Спортинг» — «Арсенал»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Унион» — «Юнион»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Торпедо» бьется насмерть, три вратаря от Разина
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
«Ванкувер» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нагорный рассказал о поисках мотивации в отсутствие международных турниров

Белявский заявил, что не против поесть конскую колбасу в честь победы в соревнованиях на коне