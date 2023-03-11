Олимпийская чемпионка Виктория Листунова прокомментировала свое выступление на чемпионате России в Казани.

«Чемпионат думаю скорее успешный. Общие итоги завтра только смогу подвести. Завтра у меня еще опорный прыжок и брусья. Понятно, что не получилось сегодня — это бревно. Но я его комментировать не хочу. Вроде бы все шло хорошо, хотела поставить точку, а дальше от сильного желания, старания... Очень хотела все сделать, сильно оттолкнулась. Предыдущие два дня я не так сильно отталкивалась. Тренер мне тоже сказала, что возможно я слишком высоко сделала. Но даже не знаю, как получилось так получилось.

Анализировали конечно после первого дня, когда тоже были проблемы на бревне. Но ошибки были разного рода. Исправляются они через тренировки, через соревнования. Вроде бы тренировала, тренировала, а приезжаю на соревнования и как-то все сыграло на мне. Новая программа, все вместе. Будем работать, чтобы такого больше не было», — сказала Листунова.

У Листуновой золото в командных соревнованиях, в личном многоборье и вольных упражнениях. В финале соревнований на бревне она заняла предпоследнее место.