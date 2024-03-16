Листунова рассказала, что ей с каждым годом все тяжелее выступать из-за травм

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Виктория Листунова рассказала, что на чемпионате России выступает с проблемами со здоровьем.

«Меня продолжают беспокоить травмы, из-за одной болячки появляется другая, и все накопилось, — цитирует Листунову ТАСС. — За годы своей карьеры у меня достаточно много стартов было, на которые я выходила с травмами, включая Олимпийские игры в Токио и чемпионат Европы. И сейчас, как мне кажется, стало куда тяжелей выступать, превозмогая боль, тяжелей перебарывать себя. Но я стараюсь отключить болевой синдром, забыть во время выступления про это».

18-летняя спортсмена отметил, что 15 марта после опорного прыжка у нее начала сильно болеть нога.

«Но жалеть себя нельзя ни в коем случае, надо продолжать работать. У меня из-за проблем со здоровьем было не так много тренировок, поэтому не успела набрать форму, к тому же у меня идет перестройка организма, тело меняется. Просто мне надо переждать какое-то время, подлечиться, и все будет хорошо», — сказала Листунова.

15 марта Листунова стала третьей в женском личном многоборье. На трех предыдущих чемпионатах России спортсменка занимала первые места.