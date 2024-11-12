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Спортивная гимнастика

Сегодня, 11:45

Листунова впервые после травмы спины выступит на турнире в Ташкенте

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Ольга Петровичева, тренер олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Виктории Листуновой, сообщила, что россиянка выступит на турнире в Узбекистане. Для спортсменки этот старт станет первым после длительного восстановления от травмы позвоночника.

14 ноября Листунова начнет выступать на турнире в Ташкенте.

«Могу сказать, что она уже процентов на 90 восстановила свои программы. Надо начинать с чего-то малого. Следующим стартом должен стать для Вики декабрьский Кубок Воронина в Москве», — цитирует Петровичеву ТАСС.

Листунова повредила спину в начале 2024 года, после чего она продолжила выступать, находясь в процессе восстановления. В марте гимнастка стала третьей в личном женском многоборье на чемпионате России, а позже из-за травмы пропустила июньские Игры БРИКС в Казани и Кубок России в Новосибирске.

Источник: ТАСС
Виктория Листунова
Спортивная гимнастика

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