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Сегодня, 20:03

Листунова выиграла три золотые медали турнира в Белоруссии на отдельных снарядах

Сергей Разин
корреспондент
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Российская гимнастка Виктория Листунова стала победительницей на «Турнире спортивной славы» в белорусском Могилеве.

17-летняя россиянка победила в опорном прыжке, в упражнениях на разновысоких брусьях и в вольных упражнениях. Среди мужчин российский гимнаст Даниел Маринов одержал победу в опорном прыжке, упражнениях на параллельных брусьях, перекладине и на кольцах.

Листунова является олимпийской чемпионкой Токио в командном турнире. Также она стала победительницей чемпионата Европы 2021 года в личном многоборье.

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