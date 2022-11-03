Листунова выиграла три золотые медали турнира в Белоруссии на отдельных снарядах

Российская гимнастка Виктория Листунова стала победительницей на «Турнире спортивной славы» в белорусском Могилеве.

17-летняя россиянка победила в опорном прыжке, в упражнениях на разновысоких брусьях и в вольных упражнениях. Среди мужчин российский гимнаст Даниел Маринов одержал победу в опорном прыжке, упражнениях на параллельных брусьях, перекладине и на кольцах.

Листунова является олимпийской чемпионкой Токио в командном турнире. Также она стала победительницей чемпионата Европы 2021 года в личном многоборье.