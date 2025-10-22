Маринов надеется в будущем увидеть российские флаги на чемпионате мира по спортивной гимнастике

Российский гимнаст Даниел Маринов рассказал о своих ощущениях от выступления на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Индонезии.

22 октября россиянин набрал 80,766 балла и занял седьмое место в многоборье. Победителем стал японец Дайки Хасимото - 85,131 балла.

«Ощущение от чемпионата мира крутое, кайф. Приятно видеть, когда за другие страны болеют, приезжают группы поддержки с флагами. Надеюсь, что я это увижу вживую, но только в свою сторону», — цитирует Маринова ТАСС.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит в Джакарте с 19 по 25 октября. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.