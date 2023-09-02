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Сегодня, 13:41

Маринов не планирует менять спортивное гражданство

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Лишенный возможности участвовать в международных стартах победитель Кубка России в личном многоборье Даниел Маринов, имеющий болгарские корни, не думает о том, чтобы сменить спортивное гражданство и выступать за другую страну.

«В моей карьере пока не было ни одного международного старта. Раньше я следил за новостями о том, допускают ли нас до зарубежных турниров или нет, но потом, когда наш вопрос в очередной раз перенесли, я перестал жить ожиданием. Что будет, то и будет, если не допустят нас, значит, так надо. Но мыслей о выступлении за другую страну у меня нет», — приводит слова Маринова ТАСС.

18-летний спортсмен также имеет болгарское гражданство.

Маринов стал победителем Кубка России в личном многоборье, набрав 84,850 балла. Второе место занял Сергей Найдин (83,050 балла), третьим стал Иван Куляк (80,800).

Источник: https://tass.ru/sport/18641975
Даниел Маринов
Спортивная гимнастика
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