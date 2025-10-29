Маринов рассказал, что болгары болели за него на чемпионате мира в Джакарте

Российский гимнаст Даниел Маринов рассказал о поддержке со стороны болгар на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Джакарте.

«Во время чемпионата мира я виделся с ребятами из болгарской сборной, мне было очень приятно с ними пообщаться. Я практически со всеми знаком, в том числе и с тренерами. В Джакарте болгары меня поддерживали, я слышал, как они с трибуны кричали и очень болели», — цитирует Маринова ТАСС.

20-летний Маринов стал обладателем бронзовой медали на чемпионате мира по спортивной гимнастике в упражнениях с брусьями. Соревнования проходили в Джакарте (Индонезия) с 19 по 25 октября.