Маринов рассказал, что болгары болели за него на чемпионате мира в Джакарте

29 октября, 12:29
Российский гимнаст Даниел Маринов рассказал о поддержке со стороны болгар на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Джакарте.
«Во время чемпионата мира я виделся с ребятами из болгарской сборной, мне было очень приятно с ними пообщаться. Я практически со всеми знаком, в том числе и с тренерами. В Джакарте болгары меня поддерживали, я слышал, как они с трибуны кричали и очень болели», — цитирует Маринова ТАСС.
20-летний Маринов стал обладателем бронзовой медали на чемпионате мира по спортивной гимнастике в упражнениях с брусьями. Соревнования проходили в Джакарте (Индонезия) с 19 по 25 октября.
Gordon
Ты сам-то отвалил уже?
29.10.2025
Александр Иванов
но ты же болгарин по отцу, у тебя паспорт есть, бери и спорт-гражданство и будешь нормально ездить на ОИ,ЧМ,ЧЕ
29.10.2025