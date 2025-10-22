Маринов — о седьмом месте на ЧМ: «Падение с перекладины испортило всю малину»

Российский гимнаст Даниел Маринов оценил свое выступление в многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Индонезии.

Россиянин набрал 80,766 балла и занял седьмое место. Победителем стал японец Дайки Хасимото - 85,131 балла.

«Валерий Павлович Алфосов сразу же похвалил, конечно, сказал, что я молодец. Что для дебютного финала многоборья на чемпионате мира я прошел достойно и хорошо. Да, падение с перекладины, но кто ж знал?

Я с Валерием Павловичем, с одной стороны, согласен. Но, с другой стороны, у меня самокритика есть после соревнований. И конкретно сегодня — да, я собой недоволен в последнем снаряде. Это все испортило, всю малину, как говорится. Хорошо выступал, на кольцах встал в доскок. Чтобы два дня подряд вставать — это что-то новое. Все прохожу, а потом бам, падение», — цитирует Маринова ТАСС.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит в Джакарте с 19 по 25 октября. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.