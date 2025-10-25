Маринов стал бронзовым призером чемпионата мира по спортивной гимнастике

Российский гимнаст Даниел Маринов стал бронзовым призером чемпионата мира по спортивной гимнастике в упражнениях на брусьях.

20-летний россиянин набрал 14,466 балла. Он выиграл свою первую медаль на первенствах мира. Еще один россиянин Владислав Поляшов стал шестым — 13,966 балла.

Победителем соревнований стал китаец Цзоу Цзинъюань (15,300). Серебро у японца Томохару Цуногаи (14,500).

Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит в Джакарте с 19 по 25 октября. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.