25 октября, 12:32

Маринов стал бронзовым призером чемпионата мира по спортивной гимнастике

Игнат Заздравин
Корреспондент
Даниел Маринов.
Фото Reuters

Российский гимнаст Даниел Маринов стал бронзовым призером чемпионата мира по спортивной гимнастике в упражнениях на брусьях.

20-летний россиянин набрал 14,466 балла. Он выиграл свою первую медаль на первенствах мира. Еще один россиянин Владислав Поляшов стал шестым — 13,966 балла.

Победителем соревнований стал китаец Цзоу Цзинъюань (15,300). Серебро у японца Томохару Цуногаи (14,500).

Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит в Джакарте с 19 по 25 октября. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

  бронза ЧМ!? что ж-неплохо,неплохо....

    25.10.2025

    Даниел Маринов
