Спортивная гимнастика

22 октября, 16:39

Маринов занял седьмое место в многоборье на чемпионате мира в Джакарте

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российский гимнаст Даниел Маринов занял седьмое место в многоборье на чемпионате мира в Джакарте (Индонезия).

20-летний россиянин набрал 80,766 балла.

Победителем соревнований стал японец Дайки Хасимото (85,131 балла). Второе место занял китаец Чжан Бохен (84,333), а третье — швейцарец Ное Зейферт (82,831).

Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит в Джакарте с 19 по 25 октября. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

2

  • Mark Kaminer

    Прям нейтронный херой орк.

    22.10.2025

  • Mario Nikitin

    Мощно :joy::joy::joy::joy:

    22.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Даниел Маринов
    Спортивная гимнастика
