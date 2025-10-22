Маринов занял седьмое место в многоборье на чемпионате мира в Джакарте

Российский гимнаст Даниел Маринов занял седьмое место в многоборье на чемпионате мира в Джакарте (Индонезия).

20-летний россиянин набрал 80,766 балла.

Победителем соревнований стал японец Дайки Хасимото (85,131 балла). Второе место занял китаец Чжан Бохен (84,333), а третье — швейцарец Ное Зейферт (82,831).

Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит в Джакарте с 19 по 25 октября. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.