Мельникова и Листунова попали в список кандидатов в сборную России на 2025 год

Олимпийские чемпионки Анеглина Мельникова и Виктория Листунова стали кандидатами на попадание в сборную России по спортивной гимнастике на 2025 год.

Полностью список претендентов на место в национальной команде выглядит так:

Мужчины: Кирилл Гашков, Иван Завричко, Илья Заика, Виктор Калюжин, Евгений Кисель, Даниел Маринов, Сергей Найдин, Владислав Поляшов, Кирилл Прокопьев, Ранель Сафиуллин, Савелий Съедин, Денис Товпинец, Алексей Усачев, Мухаммаджон Якубов.

Женщины: Мария Агафонова, Екатерина Андреева, Анастасия Бедрина, Лейла Васильева, Диана Гайнулина, Алена Глотова, Ксения Зеляева, Анна Калмыкова, Милана Каюмова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова, Злата Осокина, Людмила Рощина, Елизавета Ус.

С 1 января 2024 года российские гимнасты могут принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении критериев допуска Международной федерации гимнастики.