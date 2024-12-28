Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Олимпиада
Главная
Спортивная гимнастика

Сегодня, 15:35

Мельникова и Листунова попали в список кандидатов в сборную России на 2025 год

Владислав Маслов
Корреспондент
Telegram Дзен

Олимпийские чемпионки Анеглина Мельникова и Виктория Листунова стали кандидатами на попадание в сборную России по спортивной гимнастике на 2025 год.

Полностью список претендентов на место в национальной команде выглядит так:

Мужчины: Кирилл Гашков, Иван Завричко, Илья Заика, Виктор Калюжин, Евгений Кисель, Даниел Маринов, Сергей Найдин, Владислав Поляшов, Кирилл Прокопьев, Ранель Сафиуллин, Савелий Съедин, Денис Товпинец, Алексей Усачев, Мухаммаджон Якубов.

Женщины: Мария Агафонова, Екатерина Андреева, Анастасия Бедрина, Лейла Васильева, Диана Гайнулина, Алена Глотова, Ксения Зеляева, Анна Калмыкова, Милана Каюмова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова, Злата Осокина, Людмила Рощина, Елизавета Ус.

С 1 января 2024 года российские гимнасты могут принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении критериев допуска Международной федерации гимнастики.

Источник: ФГР
Ангелина Мельникова
Виктория Листунова
Спортивная гимнастика
Читайте также
Трамп предложил Гретцки стать премьер-министром Канады
Пять игроков «Зенита», от которых надо срочно избавляться Семаку и Миллеру. Бразильцы вошли
Месси и Роналду с семьями, Овечкин за «Гарри Поттером», Бушар в казино на католическое Рождество
В Хельсинки зафиксировали сильнейшее за последние 10 лет землетрясение
Польша хочет санкций на газ из России, Словакия требует его поставок. Что пишут СМИ
Путин и Алиев обсудили крушение самолета под Актау
Сегодня
Вчера
Неделя