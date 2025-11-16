Мельникова о зрителях в Германии: «Они потрясающие, меня очень поддерживали»

Российская гимнастка Ангелина Мельникова рассказала, что на клубном чемпионате Германии зрители очень поддерживали ее.

«Зрители потрясающие, меня очень поддерживали, мы очень много фотографировались после соревнований, — цитирует Мельникову ТАСС. — Многие мне писали в соцсетях, в том числе и на русском языке, что купили билеты на соревнования только для того, чтобы посмотреть на меня. Мне это было особенно приятно. С девочками из команды мы после окончания соревнований все вместе сфотографировались, потом вместе поужинали, очень дружеская обстановка была, я рада, что так все сложилось».

Мельникова выступала за команду TSV Tittmoning-Chemnitz и набрала 55,40 балла, заняв первое место. Второе место у Сильвии Штор (53,75), третье — у Карины Шонмайер (53,70).

Команда Мельниковой заняла первое место в общем зачете тура с результатом 205,05 балла. На втором месте оказались гимнастки из TG Mannheim (197,35), на третьем — спортсменки из MTV Stuttgart (191,15).

Финал женской бундеслиги пройдет 29 ноября в Гейдельберге.