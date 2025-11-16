Видео
16 ноября, 15:41

Мельникова о зрителях в Германии: «Они потрясающие, меня очень поддерживали»

Анастасия Пилипенко

Российская гимнастка Ангелина Мельникова рассказала, что на клубном чемпионате Германии зрители очень поддерживали ее.

«Зрители потрясающие, меня очень поддерживали, мы очень много фотографировались после соревнований, — цитирует Мельникову ТАСС. — Многие мне писали в соцсетях, в том числе и на русском языке, что купили билеты на соревнования только для того, чтобы посмотреть на меня. Мне это было особенно приятно. С девочками из команды мы после окончания соревнований все вместе сфотографировались, потом вместе поужинали, очень дружеская обстановка была, я рада, что так все сложилось».

Мельникова выступала за команду TSV Tittmoning-Chemnitz и набрала 55,40 балла, заняв первое место. Второе место у Сильвии Штор (53,75), третье — у Карины Шонмайер (53,70).

Команда Мельниковой заняла первое место в общем зачете тура с результатом 205,05 балла. На втором месте оказались гимнастки из TG Mannheim (197,35), на третьем — спортсменки из MTV Stuttgart (191,15).

Финал женской бундеслиги пройдет 29 ноября в Гейдельберге.

Ангелина Мельникова.Мельникова показала лучший результат в многоборье в Германии. Новые успехи нашей чемпионки

Источник: ТАСС
Ангелина Мельникова
Спортивная гимнастика
