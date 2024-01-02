Мельникова планирует добиться максимальных результатов в 2024 году

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова поделилась планами на 2024 год.

«У меня большие спортивные цели на предстоящий год, потому что 2024 год — олимпийский. В предстоящем году я постараюсь выдать свой максимум в спорте. В 2024-м в спортивной гимнастике есть важные старты: Игры Брикс, чемпионат России, Кубок России и Игры дружбы. Я хочу добиться максимально достойного выступления на стартах», — приводит слова гимнастки Metaratings.ru.

23-летняя Мельникова является олимпийской чемпионкой 2020 года в командном первенстве, абсолютной чемпионкой мира в личном многоборье (2021), двукратной чемпионкой Европейских игр 2019 года и четырехкратной чемпионкой Европы.